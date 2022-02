Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsgeschehen

Hildburghausen (ots)

Am 05.02.2022 wurde der Polizei in Hildburghausen ein Einbruch im Sportlerheim Roth gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich zum Vereinsgebäude Zutritt, indem sie die Gitterstäbe an einem rückwärtigen Fenster aufflexten und anschließend das Fenster einschlugen. Aus dem Gebäude wurden mehrere Gegenstände entwendet im Wert von ca. 450,- Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

In den frühen Nachtstunden des 06.02.2022 verschafften sich drei unbekannte Personen Zutritt zu der Apotheke der Schloßparkpassage, indem sie die Eingangstür aufdrückten. Die Personen waren dunkel gekleidet und männlich. Durch aufmerksame Zeugen wurde dies beobachtet und gemeldet. Die ertappten Täter ergriffen daraufhin die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Entwendet wurde ein Koffer mit Bürounterlagen. Der Beuteschaden liegt bei etwa 100,- Euro und der Sachschaden bei 500,-Euro.

Zeugen zu den beiden genannten Sachverhalten werden gesucht und können sich bei der PI Hildburghausen oder jeden anderen Polizeidienststelle melden.

