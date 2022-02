Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Straßenverkehrsdelikte

Hildburghausen (ots)

In der Nacht des 04.02.2022 wurde in Hildburghausen bei einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Am Nachmittag des 05.02.2022 wurde in Hildburghausen bei einer Verkehrskontrolle ein 24-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt, bei welchem ein durchgeführter Drogentest positiv war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, sodass weiter der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht. Während der Kontrolle wurde bei dem 22-jährigen Beifahrer ca. ein Gramm Cannabis festgestellt.

In der Nacht des 05.02.2022 wurde in Hildburghausen eine 25-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert, bei welcher ein durchgeführter Drogentest positiv verlief. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 05.02.2022 befuhr ein 53-jähriger Kradfahrer den Forstweg von Römhild nach Dingsleben. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzt in der weiteren Folge. Durch den Sturz zieht er sich schwere Verletzungen im Schädel- und Gesichtsbereich zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Ein Kennzeichen war an dem Krad nicht angebracht gewesen und einen Sturzhelm trug der Fahrer nicht.

