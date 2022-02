Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle am Rathaus

Vacha (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen begaben sich unbekannte Täter über ein derzeit am Gebäude aufgestelltes Gerüst auf den Dachboden des in Sanierung befindlichen Rathauses der Stadt Vacha. Auf dem Dachboden waren durch mehrere Handwerksbetriebe u.a. diverse Werkzeugboxen aufgestellt. Eine dieser Boxen wurde aufgebrochen und in der Folge diverses Werkzeug wie Akkuschrauber und Schlagtacker entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter der Tel. 03695-5510 zu melden.

