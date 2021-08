Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verstöße bei Kontrolle des LKW-Verkehrs

Mönchengladbach (ots)

Bei einer gezielten Kontrolle des LKW-Verkehrs am Montag, 9. August, haben die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei Mönchengladbach bei allen kontrollierten Fahrern Verstöße festgestellt.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten an der B57 im Nahbereich der Anschlussstelle MG-Ost zehn Lastkraftwagen. Die Fahrzeuge waren technisch in Ordnung, in Bezug auf die Fahrer aber stellten sie bei jeder Kontrolle Verstöße fest - wie etwa die Überschreitung der Lenkzeit oder die Nichteinhaltung von Pausenzeiten. In zwei Fällen waren die Fahrer aufgrund mangelnder Qualifikation als Berufskraftfahrer überhaupt nicht berechtigt, das jeweilige Fahrzeug zum Gütertransport zu führen. Für diese beiden Fahrer endete die Fahrt vor Ort. (cw)

