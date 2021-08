Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Zeugen stellen Einbrecher auf frischer Tat

Mönchengladbach (ots)

Vier männliche Jugendliche (14,14, 16 u. 18 Jahre alt) sind nach einem Einbruch an der Bismarckstraße am Dienstagabend, 10. August, von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Die Gruppe hatte sich gegen 19:30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Während zwei Verdächtige in die Wohnung gingen, blieb einer der 14-Jährigen draußen auf dem Hausflur und ein weiteres Mitglied der Gruppe unten im Bereich des Hauseingangs stehen. Eine 57-jährige Zeugin bemerkte den verdächtigen Jugendlichen im Hausflur an der Tür der betreffenden Wohnung und sprach diesen an. Daraufhin warnte der 14-Jährige die anderen beiden Verdächtigen durch die offen stehende Wohnungstür, und die Gruppe versuchte aus dem Gebäude zu flüchten. Die Frau und ein weiterer hinzugeeilter 38-jähriger Zeuge hielten einen der 14-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Rest der Gruppe flüchtete über die Regentenstraße in Richtung Alter Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte hier zum Erfolg. Polizisten stellten die drei Flüchtigen an der Sandradstraße.

Die Polizei nahm alle vier Beschuldigten vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft liegt kein Haftgrund vor, deshalb wurden sie am nächsten Vormittag, 11. August, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die vier Beschuldigten wird jetzt wegen Einbruchs ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell