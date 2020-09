Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Lkw

Landau (ots)

05.09.2020 05:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen beschädigte eine Gruppe von drei bis vier Jugendlichen einen Lkw, welcher vor einem Wohnanwesen im Weidwiesenweg in Landau-Nußdorf geparkt war. An dem Fahrzeug wurde ein Außenspiegel, sowie zwei Blinker beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten nach der Tat in Richtung Lindenbergstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

