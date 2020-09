Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Schweighofen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in Schweighofen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, bei welchem sich der Pkw-Fahrer leicht verletzte. Der 36-Jährige aus Riedseltz fuhr mit seinem Pkw auf einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Hauptstraße auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte eine erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers von über 2 Promille festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

