POL-DN: Silvesterfeier führt ins Krankenhaus und endet im Polizeiwahrsam

Jülich (ots)

In Jülich-Welldorf feierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Stegerstarße gemeinsam Silvester. Möglicherweise führte der hohe Alkosumkonsums dazu, dass man kurz nach dem Jahreswechsel in Streit geriet und gegenseitig auf sich einschlug ein. Für einen 28jährigen waren die Verletzungen dann doch zu erheblich und er musste stark alkoholisiert dem Krankenhaus in Jülich zugeführt werden. Nachdem seine Platzwunde am Kopf versorgt worden war, verließ er das Krankenhaus. Beim Verlassen fiel ihm ein ein unverschlossenes Fahrrad ins Auge. In Anbetracht dieser Gelegenheit nahm er es ungefragt ansich, um den Heimweg nicht zu Fuß antreten zu müssen. Anschließend fuhr er in Richtung Artilleriestraße davon. Offensichtlich war die Alkoholisierungsgrad jedoch immernoch so hoch, dass er mit samt dem Fahrrad vor einer Zeugin stürzte. Zwar verletzte er sich hierbei nicht weiter, jedoch beendete nun die hinzugerufene Polizei den Fahrradausflug. Sie nahm den Jülicher in Gewahrsam und führte ihn der Polizeiwache zu. Bevor er jedoch in der Zelle ausnüchtern durfte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da sein Alkoholeinfluss auch für einen Fahrradfahrer deutlich zu hoch war. Ihn erwarten nun eine Vielzahl von Strafverfahren. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt und kann vom unbekannte Besitzer bei der Polizei abgeholt werden.

