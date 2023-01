POL-DN: Einsatzzahlen an Silvester haben das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht

Düren (ots) - An Silvester kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen. So wurde in ein Einfamilienhaus in der der Laute-Dei-Straße in Düren eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um zwischen 19:30 Uhr und 00:30 Uhr zunächst den rückwärtigen Wintergarten durch Aufdrücken der Türen zu öffnen. Anschließend wurde die Terrassentür aufgehebelt und so Zugang zum Haus erlangt. ...

mehr