Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zoll stoppt illegalen Transport von Kleidung und Medikamenten nahe Peine

Braunschweig (ots)

Das Hauptzollamt Braunschweig beschlagnahmt mehrere Tausend Tabletten und dutzende gefälschte Kleidungsstücke nach einer Fahrzeugkontrolle an der Bundesautobahn 2.

Während aktuell viele Menschen in Deutschland Kleidung und Medikamente für die Ukraine sammeln und sich die Hilfstransporte über Polen dorthin auf den Weg machen, stoppte der Zoll in der Nacht zum 27. Februar 2022 einen illegalen Transport mit Medikamenten und Kleidung in die entgegensetzte Richtung. Auf der Bundesautobahn 2 nahe Peine kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Braunschweig einen polnischen Kleintransporter auf dem Weg nach Großbritannien. Geladen war Kuriergepäck aus Osteuropa. Drei Pakete für ein Spezialitätengeschäft enthielten verschreibungspflichtige Medikamente. Sie ohne Erlaubnis gewerblich durch Polen oder Deutschland zu transportieren ist ebenso verboten wie ihre formlose Ausfuhr nach Großbritannien. Zusätzlich stießen die Zöllner auf zwei Packstücke mit insgesamt 76 gefälschten Kleidungsstücken namhafter Modemarken. Sie wurden ebenso wie die Medikamente sichergestellt. Der Fahrer konnte seine Fahrt - natürlich ohne die Medikamente und Plagiate - nach Zahlung einer Sicherheitsleistung (Kaution) fortsetzen.

