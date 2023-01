Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher an Silvester unterwegs

Düren (ots)

An Silvester kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

So wurde in ein Einfamilienhaus in der der Laute-Dei-Straße in Düren eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um zwischen 19:30 Uhr und 00:30 Uhr zunächst den rückwärtigen Wintergarten durch Aufdrücken der Türen zu öffnen. Anschließend wurde die Terrassentür aufgehebelt und so Zugang zum Haus erlangt. Im Inneren suchte man nach verwertbarem Diebesgut. Mit Schmuck entfernte sich der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Einsteinstraße kam hingegen mit dem Schrecken davon. Kurz vor 20:00 Uhr hörte der Bewohner, der sich im Wohnzimmer aufhielt, ein lautes Scheppern. Per Sprachsteuerung schaltete er sofort sämtliche Beleuchtung in der Wohnung ein. Bei einer Nachschau stellte er schließlich fest, dass das Fenster zum Badezimmer aufgehebelt worden war. Gegenstände, die zuvor innen auf der Fensterbank gestanden hatten, lagen auf dem Boden und hatten das Scheppern verursacht. Von dem Einbrecher fehlte jede Spur. Mit Einschalten des Lichts hatte dieser die Flucht ergriffen.

Am 01.01.23, gegen 02.50 Uhr, erhielt die Polizei Düren Kenntnis von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße. im rückwärtigen Bereich wurde zunächst durch unbekannte Täter die Terassentür aufgehebelt und im Inneren des Hauses sämtliche Schubfächer und Schrnaktüren geöffnet. Neben dem verursachten Sachschaden wurden noch zwei Uhren entwendet.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02421/949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell