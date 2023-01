POL-DN: Mit entwendetem Fahrrad verunfallt

Vettweiß (ots) - In Soller hat es am Donnerstag (29.12.2022) an der Kreuzung Gangolfusstraße/Drover Straße einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Es kam zur Kollision. Kurz nach 05:00 Uhr am Donnerstag befuhr der 70-Jährige aus Kreuzau die Drover Straße in Fahrtrichtung Gangolfusstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 56 Jahre alten Mannes aus ...

