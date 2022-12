Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet: Autofahrer leicht verletzt

Vettweiß (ots)

In Soller hat es am Donnerstag (29.12.2022) an der Kreuzung Gangolfusstraße/Drover Straße einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Es kam zur Kollision.

Kurz nach 05:00 Uhr am Donnerstag befuhr der 70-Jährige aus Kreuzau die Drover Straße in Fahrtrichtung Gangolfusstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 56 Jahre alten Mannes aus Vettweiß, der die Gangolfusstraße in Richtung Düren befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 70-Jährige wurde mit seinem Wagen in den Grünstreifen geschoben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

