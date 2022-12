POL-DN: Mehrere Mülltonnen ausgebrannt

Düren (ots) - In der Dürener Innenstadt hat ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag (29.12.2022) Hakenkreuze und Beleidigungen an mehrere Gebäude gesprüht. Betroffen waren unter anderem das Rathaus und das Gericht. Am Rathaus war der Täter zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 08:15 Uhr am Donnerstag vor Ort. Er beschmierte die Eingangstür mit einem Hakenkreuz. Dann flüchtete er. Auch das Gerichtsgebäude in der ...

mehr