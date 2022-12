Polizei Düren

POL-DN: Hakenkreuz-Graffitis in Dürener Innenstadt

Düren (ots)

In der Dürener Innenstadt hat ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag (29.12.2022) Hakenkreuze und Beleidigungen an mehrere Gebäude gesprüht. Betroffen waren unter anderem das Rathaus und das Gericht.

Am Rathaus war der Täter zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 08:15 Uhr am Donnerstag vor Ort. Er beschmierte die Eingangstür mit einem Hakenkreuz. Dann flüchtete er.

Auch das Gerichtsgebäude in der August-Klotz-Straße in Düren wurde, bereits zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen beiden Wochen, mit Hakenkreuzen und Beleidigungen beschmiert. Der unbekannte Täter brachte die Graffitis in der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 06:15 Uhr am Donnerstag auf.

Auch zwei Ladenlokale in unmittelbarer Nähe zu Rathaus und Gericht sind betroffen. Am Kaiserplatz in Düren wurde ein Geschäft zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch und 08:40 Uhr am Donnerstag mit Beleidigungen besprüht. Ein weiteres Graffiti fand sich in der Goethestraße. Hier lässt sich der Tatzeitpunkt nicht genauer festlegen.

In allen Fällen handelt es sich um rote Graffitis mit ähnlichen verfassungswidrigen Symbolen sowie Beleidigungen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

