POL-DN: Zwei Brände in der Rurstraße

Düren (ots)

In der Rurstraße in Düren hat es am Mittwoch (28.12.2022) gleich zwei Mal gebrannt.

Gegen 09:50 Uhr ging die erste Meldung bei der Polizei ein: Aus einem Gebäude in der Rurstraße rauchte es. Nach Hinzuziehen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ursache für das Feuer war Unrat, der im Keller des Gebäudes gebrannt hatte.

Um 13:15 Uhr wurde die Polizei dann ein weiteres Mal alarmiert. An derselben Anschrift konnte erneut eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Dieses Mal brannte es nicht in dem Keller des Gebäudes, sondern in einer leerstehenden Schreinerei im Erdgeschoss. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Die Ursachen für die jeweiligen Brände sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

