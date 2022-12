Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Pkw

Düren (ots)

Dreimal gingen Unbekannte in der Zeit von Dienstag (27.12.2022) und Mittwoch (28.12.2022) Pkw an.

Am Mittwoch schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw ein. Der Geschädigte, ein 52-Jähriger aus Grefrath, hatte das Fahrzeug an der Kirche in der Cyriakusstraße geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er den Diebstahl einer Handtasche feststellen. Neben der Tasche erbeuteten die Unbekannten Bargeld sowie Debitkarten.

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr gelangten unbekannte Täter ebenfalls in den Besitz einer Handtasche. Sie schlugen hierfür die Beifahrerscheibe eines Pkw ein, der in der Straße "An der Kuhbrücke" geparkt war. In der Handtasche befand sich auch die Geldbörse der 22-jährigen Geschädigten, in der sich unter anderem Bargeld befand.

Ein drittes Mal waren Unbekannte in der Parkstraße erfolgreich. Hier schlugen sie ebenfalls die Scheibes eines Pkw ein. Der 36-jährige Geschädigte hatte den Pkw am Dienstag gegen 22:00 Uhr dort abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er die eingeschlagene Scheibe sowie den Diebstahl von Bargeld fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

