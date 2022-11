Polizei Düren

POL-DN: Pkw wenige Stunden nach Diebstahl wiedergefunden

Titz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (23.11.2022) einen Pkw in Höllen entwendet. Dieser konnte noch am Morgen wieder aufgefunden werden - in den Niederlanden.

Am Mittwoch waren zwei Unbekannte in der Ehrenstraße in Höllen zu Gange. Hier entwendeten die Täter einen weißen Ford Focus RS. Der 27-jährige Bruder der Fahrzeughalterin bemerkte den Diebstahl jedoch und nahm, in dauerhaftem Kontakt mit der Polizei, gleich die Verfolgung auf. Neben dem entwendeten Fahrzeug saß ein zweiter Täter in einem weißen BMW mit Kennzeichen AC-E? 181. Zu dem bislang unvollständigen Kennzeichen hofft die Polizei auf Hinweise.

Die beiden Unbekannten flüchteten gegen 01:15 Uhr zunächst über die B55 auf die A44 in Richtung Aachen. Im Aachener Kreuz bogen die beiden Täter sowie der Bruder der Geschädigten dann auf die A4 in Fahrtrichtung Antwerpen ab. Kurz vor der niederländischen Grenze fuhr der Täter im Ford Focus dann von der Autobahn ab. Der Bruder der Geschädigten verlor ihn hier aus den Augen. Die Beamten der Polizei konnten den Wagen später jedoch in Landgraaf auf der Straße "Achter het Klooster" orten. Hier wurde der Wagen sichergestellt.

Zeugen, die die Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum auf der Fluchtstrecke beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise zu dem Kennzeichen "AC-E? 181" oder den Tätern - unter der 02421 949-6425.

