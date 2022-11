Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Straßenraub zur Nachtzeit

Speyer (ots)

Gegen 1 Uhr ging ein 23-Jähriger vom Postplatz aus die Bahnhofstraße entlang und wurde von einem Mann angesprochen, der ihn zunächst in ein Gespräch verwickelte und mit ihm in Richtung des Bahnhofes ging. Auf Höhe des Adenauerparks schubste der Mann den 23-Jährigen in ein Gebüsch, schlug auf ihn ein und tastete ihn nach Wertsachen ab. Der 23-Jährige schaffte es allerdings, sich loszureißen und rannte davon. Er trug infolge der Tat Schürfwunden am Bauch davon. Der Täter flüchtete zu Fuß ohne Beute. Die polizeilichen Ermittlungen führten unmittelbar zur Ermittlung eines 44-jährigen Tatverdächtigen. Polizeikräfte trafen ihn an und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.

