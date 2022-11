Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am vergangenen Samstagmittag in der Otto-Ditscher-Straße. Nach eigenen Angaben war eine 81-jährige aus Schifferstadt zu Fuß in der Otto-Ditscher-Straße unterwegs. Circa 100 Meter nach einem dortigen Spielplatz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Hierauf stürzte die Fußgängerin und zog sich eine Fraktur des rechten Handgelenks zu. Drei weitere Fahrradfahrer, die offensichtlich mit dem Unfallverursacher unterwegs waren, hielten an und halfen der gestürzten Frau auf. Daraufhin entfernten sich sowohl der Unfallverursacher als auch die Zeugen von der Unfallörtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine 12 - 15 Jahre alte Person mit dunkelblondem Haar gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.

