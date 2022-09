Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen geparkten Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. September 2022, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr durch Einschlagen einer Seitenscheibe in einen Pkw ein, der auf einem Parkplatz an der Oldenburger Landstraße geparkt war. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

