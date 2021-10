Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

57539 Bitzen, Waldstr., Grillhütte (ots)

In der Zeit von Do., 07.10.2021, 03:35 Uhr bis Fr., 08.10.2021, 15:15 Uhr, beschmierten unbekannte Täter an mehreren Stellen die Grillhütte in Bitzen. Mit roter und schwarzer Sprühfarbe wurden die Schriftzüge "KTA - M - ACAB - ZALE - 420" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

