POL-PDLU: Mehrere Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am 30.10.2022 gegen 20:30 Uhr meldete der Vater eines 17-jährigen Geschädigten der Polizei in Speyer, dass sein Sohn gegen 19:30 Uhr von einer Jugendgruppe im Bereich der Klipfelsau angegriffen worden ist. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Krankenhaus mit einem Kiefer- und Jochbeinbruch. Eine Befragung ergab, dass die o.g. Gruppe Bargeld von dem 17-Jährigen gefordert ...

