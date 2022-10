Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendgruppe erbeutet Bargeld

Speyer (ots)

Am 30.10.2022 gegen 20:30 Uhr meldete der Vater eines 17-jährigen Geschädigten der Polizei in Speyer, dass sein Sohn gegen 19:30 Uhr von einer Jugendgruppe im Bereich der Klipfelsau angegriffen worden ist. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Krankenhaus mit einem Kiefer- und Jochbeinbruch. Eine Befragung ergab, dass die o.g. Gruppe Bargeld von dem 17-Jährigen gefordert hatte. Der Geschädigte konnte kein Geld aushändigen und wurde daraufhin von zwei Männern angegriffen. Einer davon schlug dem 17-Jährigen gegen die linke Gesichtshälfte, woraufhin der Geschädigte ohnmächtig wurde und stürzte. Ermittlungen ergaben, dass noch zwei weitere 17-jähige Jugendliche Opfer der Gruppe wurden. Insgesamt habe die Gruppe sechs Euro "erbeutet". Hinzu kommen körperlichen Schäden in Form von Hämatomen und Rötungen. Fahndungsmaßnahmen auf der Herbstmesse und dem Umfeld verliefen negativ. Die Geschädigten konnten folgende Personenbeschreibungen abgeben: Tatverdächtiger 1: Zahnlücke, olivgrüne Hose, helle Oberbekleidung (Olympique Marseille-Trainingsjacke), ca. 15-16 Jahre Tatverdächtiger 2: Mittelscheitel, Windbreaker mit grauem Kapuzenpulli Tatverdächtiger 3: silberne Königskette, Holzfällerhemd, Ziegenbart, Oberlippenbart Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell