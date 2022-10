Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagnacht gegen 23:00 Uhr in der Hauptstraße. Dort stieß ein Rollerfahrer an einen geparkten Pkw und beschädigte diesen dadurch. Im Anschluss kam der Rollerfahrer zu Sturz. Zeugen, die durch die Knallgeräusche aufmerksam wurden und auf die Straße gingen, konnten nur noch sehen, wie der unbekannte Rollerfahrer wieder auf sein Fahrzeug stieg und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spuren könnte die Farbe des Rollers gelb gewesen sein. Zeugen, die zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Roller- bzw. dessen Fahrer Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell