POL-WAF: Ahlen. Eigentümer von Schmucktasche und Ringen gesucht

Wir suchen aktuell den Eigentümer einer Schmucktasche, die aus einem Diebstahl stammen könnte.

Ein Tatverdächtiger ist am Donnerstag (31.03.2022, 13.29 Uhr) mit einer schwarzen Stofftasche in ein Geschäft an der Oststraße in Ahlen gegangen und hat die Tasche an der Kasse abgestellt. Wenig später fand man die Tasche im hinteren Bereich des Geschäfts. Der Tatverdächtige riss die Tasche wieder an sich, rannte damit aggressiv aus dem Laden, schubste dabei zwei Mitarbeiterinnen zur Seite und verletzte eine dritte Frau beim Herauslaufen.

Der 43-jährige Tatverdächtige aus Ahlen wurde anschließend außerhalb des Geschäfts durch Polizisten gestellt und die Tasche sichergestellt. In der Tasche befanden sich vier weiße Schatullen mit insgesamt 40 Ringen, die jeweils als wertvolle Brillantringe ausgezeichnet waren. Tatsächlich handelte es sich bei den Ringen um Metallattrappen.

Wem gehören die schwarze Tasche und die Ringe. Melden Sie sich genau wie weitere Zeugen bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell