POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (05.04.2022) ein Auto in Ennigerloh angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze Audi Q7 war am Straßenrad der Ostenfelder Straße abgestellt. Der Unbekannte muss zwischen 08.20 Uhr und 14.00 Uhr gegen das Auto gefahren sein und es stark beschädigt haben. Anschließend flüchtete er. Es könnte sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise zu ...

