POL-WAF: Beckum. Achtung vor falschen WhatsApp-Nachrichten

Warendorf (ots) - Frontal zusammengestoßen sind am Dienstag (05.04.2022, 17.15 Uhr) zwei Autos bei einem Verkehrsunfall in Beckum-Neubeckum. Eine 18-jährige Neubeckumerin war in ihrem Auto auf der Bahnhofstraße Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie nach links auf die Kaiser-Wilhelm-Straße abbog, stieß sie frontal mit dem Auto einer 65-Jährigen aus Beckum Vellern zusammen. Diese fuhr auf der Bahnhofstraße in ...

