POL-PDLU: Besitzer eines Krankenfahrstuhls gesucht

Speyer (ots) - Am Samstag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer an der Einmündung der Geibstraße zur Straße "Am Technikmuseum" in Speyer. Hier fuhr der Motorradfahrer hinter einem PKW auf der Straße "Am Technikmuseum" in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße. Aufgrund des stockenden Verkehrs verzichtete der PKW-Fahrer auf seine Vorfahrt an der rechtsseitigen einmündenden ...

mehr