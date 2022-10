POL-PDLU: Römerberg/Speyer - Betrüger am Telefon

Waldsee (ots) - Am 28.10.2022, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin die K30 aus Richtung Schifferstadt kommend in Richtung Waldsee und wollte nach links auf ein Gelände abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich eine entgegenkommende Fahrzeugführerin, wodurch es schließlich zum Zusammenstoß kam. In Folge dessen wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Mehrere Insassen der ...

