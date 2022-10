Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand der Hillensheimer Straße geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich dabei auf etwa 3500 Euro. Augenscheinlich wurde auch einer der vorderen Scheinwerfer des Verursachers beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder einem möglichen unfallverursachenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

