Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht an Bahnschranke

Speyer (ots)

Am Freitag um 17.28 Uhr fuhr ein PKW gegen die abgesenkte Bahnschranke in der Alten Schwegenheimer Straße, wobei diese leicht beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Speyer unter der Nummer 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell