POL-OG: Rust - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Rust (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr soll es in einem Freizeitbad in Rust nach Beleidigungen zu Körperverletzungen gekommen sein. Zwei Männer im Alter von 31 und 21 Jahren hätten sich nach diversen Verfehlungen geweigert, den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Nach diversen Beleidigungen soll das Duo gepöbelt und geschubst haben. Auch beim Eintreffen der Polizeistreife zeigten sich die beiden äußerst aggressiv und beleidigten das Personal. Nachdem ihnen ein Hausverbot erteilt wurde erwartet sie auch eine Anzeige wegen Körperverletzung.

