Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) - Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Einem Streifenteam der Polizei Frankenthal fiel am 29.10.2022, um 01:30 Uhr in der Hauptstraße in Lambsheim ein auffällig quer geparkter VW Golf auf. Kurz bevor das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, fuhr der Fahrzeugführer los und konnte anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bei dem 38-jährigem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,13 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell