Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Männer werden verdächtigt, am frühen Mittwochmorgen in der Innenstadt mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Kurz nach 4 Uhr brannte in der Marktstraße ein Abfalleimer. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte eine Polizeistreife den Brand mit einem Feuerlöscher. Zeugen gaben den Hinweis auf zwei randalierende Personen, die ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung gerissen haben und dann Richtung Stiftsplatz flüchteten. In der Bismarckstraße stellten die Beamten ein weiteres beschädigtes Schild fest. Es lag auf der Straße. In der Friedrichstraße stand eine Baustellenabsperrung auf der Straße und eine Leuchte lag auf dem Boden. Die Spur führte weiter durch die Bismarckstraße in Richtung Messeplatz. Die Beamten stellten auf dem Weg dorthin etwa 20 umgeworfene Mülltonnen fest. Nachdem ein Zeuge der Polizei mitteilte, dass im Bereich der Gelöbniskirche zwei Männer laut grölten, trafen die Beamten die beiden Verdächtigen dort an. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren stritten ab, etwas mit der Spur der Verwüstung zu tun zu haben. Sie hätten lediglich in der Altstadt gefeiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell