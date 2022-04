POL-PPWP: Radfahren in Schlangenlinien

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Hochspeyer in der Hauptstraße (B48) einen Unfall verursacht, ist aber danach einfach abgehauen. Die Halterin eines Opel Astra meldete am Abend der Polizei, dass an ihrem Pkw der Außenspiegel demoliert wurde. Demnach hatte die Frau den Opel gegen 13 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 136 abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Als ...

mehr