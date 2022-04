Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fund von Diebesgut deckt Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots)

Erst durch den Fund von Diebesgut ist am Montagabend ein Diebstahl aus einem Fahrzeug aufgefallen und bei der Polizei angezeigt worden. Eine Zeugin hatte im Bereich der Theo-Vondano-Straße einen Koffer entdeckt, in dem sich Friseur-Utensilien befanden. Sie fing an zu recherchieren, wem er gehören könnte, und konnte tatsächlich die rechtmäßige Eigentümerin ausfindig machen.

Die 31-Jährige staunte nicht schlecht, denn den Koffer hatte sie eigentlich in ihrem Pkw deponiert. Als sie nachschaute, stellte die Frau fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen waren und den Koffer gestohlen hatten.

Eine Überprüfung des Koffer-Inhalts ergab, dass ein Teil davon fehlte. Die 31-Jährige entschloss sich deshalb, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Hinweise auf mögliche Täter konnten weder sie, noch die Zeugin geben. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend (21. April), 22 Uhr, und Montagabend (25. April), 21 Uhr, eingegrenzt werden. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Theo-Vondano-Straße in Höhe des Hauses Nummer 8.

Hinweise auf mögliche Täter oder Personen, die mit dem Utensilien-Koffer gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

