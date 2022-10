Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer an der Einmündung der Geibstraße zur Straße "Am Technikmuseum" in Speyer. Hier fuhr der Motorradfahrer hinter einem PKW auf der Straße "Am Technikmuseum" in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße. Aufgrund des stockenden Verkehrs verzichtete der PKW-Fahrer auf seine Vorfahrt an der rechtsseitigen einmündenden Geibstraße und gewährte einem von dort kommenden VW die Möglichkeit in Richtung Industriestraße einzubiegen. Diesen Verkehrsvorgang erkannte der Motorradfahrer nicht und überholte den vor ihm fahrenden PKW. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem VW. Der verletzte Motorradfahrer musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

