Kevelaer (ots) - Am Sonntag (04. September 2022), im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es am Gerberweg in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Dabei wurden sowohl das Fahrzeug einer 65-jährigen als auch das einer 36-jährigen Frau aus Kevelaer beschädigt. Der graue Opel Meriva der 65-jährigen Fahrzeughalterin wies diverse Dellen sowie Lackkratzer am Heck auf, während der VW Transporter der 36-jährigen Frau, einen ...

mehr