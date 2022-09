Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

Grauer VW Touran beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Freitag (2. September 2022) um 16:00 Uhr bis Sonntag (4. September 2022) um 08:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Wasserstraße abgestellten, grauen VW Touran. Die Eigentümer stellten am Heck des Wagens einen frischen Unfallschaden fest. An dem Schaden konnten die Beamten schwarzen Lackaufrieb sichern. Der Unfallverursacher, der also vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war, hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. An dem Fahrzeug konnten auch andere Spuren gesichert werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 erbeten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell