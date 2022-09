Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Blauer Mazda beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (4. September 2022) gegen 12:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen an der Feldstraße abgestellten, blauen Mazda. Zu dieser Uhrzeit hörte eine Nachbarin ein Geräusch, das erst nachträglich mit dem Unfall in Verbindung gebracht wurde, als der Eigentümer einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront feststellt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Möglicherweise war der Verursacher mit einem Elektrofahrzeug oder Hybrid unterwegs. Weitere Zeugenhinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell