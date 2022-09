Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Presse von Firmengelände entwendet

Die Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Sonntag (28. August 2022) gegen 00:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Rauhe Straße. Hier entwendeten sie eine Presse für Pappkartons und transportierten diese vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

