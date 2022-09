Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Kranenburg-Schottheide (ots)

Am Montag (5. September 2022) gegen 00:25 Uhr gelangten unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses an der Kuhstraße. Dort schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein, um in das Haus zu gelangen. Die Bewohner erwachten durch das Geräusch und schauten nach. Sie fanden die eingeschlagene Scheibe vor; die Unbekannten waren bereits geflüchtet. Es wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

