Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Traben-Trarbach (ots)

Am Samstagmorgen, 15.10.22, vermutlich gegen 7:00 Uhr kam es in der Kordelstraße in Traben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Rückwärtsfahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zeugen die Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542/98670 oder per Email unter pizell@polizei.rlp.de zu melden.

