Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Daun/Weiersbach (ots)

Am 15.10.2022 gegen 10:02 Uhr befuhr eine Fahranfängerin mit ihrem PKW die L 46 aus Üdersdorf kommend in Fahrtrichtung Daun. In der Dorfmitte von Weiersbach verlor die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der PKW fuhr über einen Bordstein, überschlug sich und kam auf einem Grundstück vor einer Hauswand zum Stillstand. Die junge Fahrerin verletzte sich schwer, konnte sich aber selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Am PKW entstand Totalschaden. Die Grundstücksmauer und die Hauswand wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell