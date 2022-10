Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug zerkratzt

Kinheim (ots)

In der Zeit vom 15.10.2022/17:00 Uhr bis 16.10.2022/09:00 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug, welches in Kinheim in der dortigen Burgstraße vor dem Anwesen Nr. 26 abgestellt war, zerkratzt. Der Wagen wies einen durchgehenden Kratzer auf der kompletten linken Fahrzeugseite auf. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues Tel. 06531-95270 zu melden.

