LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots) - Am 04. Mai haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schlauchleitung einer Tauchpumpe von einer Baustelle in der Ehrenbergstraße auseinandergebaut. Dies hatte zur Folge, dass durch einsetzenden Starkregen Wasser unter anderem in eine Tiefgarage sowie in einen bereits montierten Aufzug lief. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau ...

mehr