LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Traktor

Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend, gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei ein Unfall von einem Supermarktparkplatz in der Straße "Friedrich-Engels-Ring" gemeldet. Eine 13-jährige Fahrerin eines Tretrollers hielt in einer Hand eine Glasflasche und die andere Hand am Lenker als sie zu Fall kam. Die 13-Jährige stürzte auf die Glasflasche und verletzte sich an den Scherben. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstanden keine ...

mehr