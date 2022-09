Kleve (ots) - Im Zeitraum von Samstag (03. September 2022), 09:20 Uhr bis Dienstag (06. September 2022), 19:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Wasserburgallee in Kleve eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich vermutlich über die Garage, Zutritt zum Haus, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang ...

