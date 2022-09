Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Samstag (03. September 2022), 09:20 Uhr bis Dienstag (06. September 2022), 19:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Wasserburgallee in Kleve eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich vermutlich über die Garage, Zutritt zum Haus, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Die Polizei rät, s ichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell